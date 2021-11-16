В Косово задержали четырех граждан РФ без паспортов

У задержанных россиян не было паспортов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

У задержанных россиян не было паспортов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Полиция непризнанного Косова задержала четверых россиян, которые по ошибке въехали в самопровозглашенное образование.

Об этом сообщило российское посольство в Сербии. 15 ноября на севере Косово стражи порядка остановили машину с сербскими номерами. В салоне находилось четверо граждан России. У россиян не было паспортов, в связи с чем их доставили в отдел полиции города Косовска-Митровица. Местная прокуратура решила задержать россиян на двое суток для установления личности.

Правоохранители предоставили сотруднику посольства России доступ к задержанным. По их словам, они въехали в Косово на арендованном автомобилей по пути в Нови-Пазар, где хотели посмотреть достопримечательности. Попали в Косово они случайно, следуя маршруту навигатора.

Россиянам предоставили питание и услуги адвоката. Во вторник было принято решение выдворить граждан РФ с территории Косова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии отказались снять ограничения на выдачу виз россиянам.