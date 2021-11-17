Карета скорой помощи перевернулась в ДТП в Мурино

Карета скорой помощи перевернулась в ДТП в Мурино
Место ДТП. Фото: скриншот "Девяткино LIVE | Мурино"

В ночь на среду в Мурино произошла автомобильная авария с участием машины скорой медицинской помощи.

Очевидцы сообщили об этом в группе «Девяткино LIVE | Мурино» во «ВКонтакте». Дорожный инцидент случился на пересечении Петровского бульвара и улицы Шувалово сегодня ночью. Перекресток не поделили легковой автомобиль черного цвета и карета скорой помощи. В результате столкновения служебный автомобиль завалился на бок.

«Карета скорой помощи ехала с включёнными проблесковыми маячками, при пересечении перекрёстка водитель легкового автомобиля видимо не вовремя заметил и совершил столкновение, в результате чего водитель скорой не справился с управлением и, ударившись об поребрик, опрокинулся», — рассказал очевидец.

Местные жители, ставшие свидетелями аварии, помогли водителю и фельдшерам выбраться из перевернувшейся машины. Скорая ехала без пациентов.

Место ДТП. Фото: скриншот «Девяткино LIVE | Мурино»

Информации о возможных пострадавших в ДТП на данный момент нет. Других бригад скорой помощи и сотрудников ГИБДД на кадрах с места происшествия не видно.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Маршала Блюхера «КАМАЗ» оборвал провода и устроил пробку.

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