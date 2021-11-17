После смертельного ДТП в Ленобласти проводится проверка

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого погиб один человек.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, дорожный инцидент случился 16 ноября в 09:05 на 16 км автодороги «Анташи-Ропша-Красное село».

По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Citroen Berlingo под управлением 38-летнего неработающего мужчины.

В результате ДТП 60-летний пассажир автомобиля первой иномарки скончался на месте происшествия, а водитель в состоянии средней степени тяжести попал в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.