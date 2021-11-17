На перекрёстке Лиговского и Цветочной не смогли разъехаться две иномарки

На перекрёстке Лиговского и Цветочной не смогли разъехаться две иномарки
Дорожный инцидент случился на перекрестке Лиговского и Цветочной улицы. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 17 ноября, в Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился на перекрестке Лиговского и Цветочной улицы. По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить две иномарки.

«Тойота и Ниссан не смогли развернуться без ДТП на перекрёстке Лиговского и Цветочной улицы», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.

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