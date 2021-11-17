Covid-19 в мире подхватили более 254,9 млн человек

В мире люди продолжают заболевать коронавирусом . Фото: pexels.com

В мире люди продолжают заболевать коронавирусом . Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 254 млн 932 тыс. 336 человек.

По данным SCMP на среду, 17 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 122 тыс. 456 человека.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 47 млн 309 тыс. 8 человек, на втором месте Индия — 34 млн 466 тыс. 598, затем идет Бразилия 21 млн 965 тыс. 684 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 182 тыс. 538 человек, умерло при этом 259 тыс. 84 пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что делать после контакта с зараженным коронавирусом.