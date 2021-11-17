Что делать после контакта с зараженным коронавирусом?

Специалист рассказал, как действовать в случае контакта с больным коронавирусной инфекцией.

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус отметил, что в случае, если недавно был установлен личный контакт с коронавирусным больным, необходимо на некоторое время ограничить контакты с другим людьми. О том, какие еще меры нужно принимать специалист поделился в интервью радио Sputnik.

«Заболеете вы сами или нет, мы не знаем, но вы точно можете стать распространителем. Инкубационный период вируса — примерно пять дней», — отметил специалист.

Врач подчеркнул, что сразу же после контакта с зараженным пытаться повысить иммунитет смысла никакого нет, так как пресечь развитие вируса может только постоянная забота об укреплении организма. По словам врача, нет смысла «менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря», нужно поддерживать организм регулярно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по разрешению Роспотребнадзора вакцинированным и переболевшим коронавирусом можно не уходить на самоизоляцию после контакта с зараженными в том случае, если у них нет никаких симптомов заболевания.