Бритни Спирс планирует завести еще одного ребенка

Певица Бритни Спирс рассказала о планах родить еще одного ребенка. Она разместила фото детских ног на странице в Instagram.

«Я думаю родить еще одного ребенка. Может, на этот раз будет девочка. Она уже на цыпочках, тянется к чему-то», — написала певица.

Напомним, у певицы есть два сына, рожденных в браке с Кевином Федерлайном.

В конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.