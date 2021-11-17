Бритни Спирс планирует завести еще одного ребенка

Бритни Спирс планирует завести еще одного ребенка
Бритни Спирс. Фото: www.instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс рассказала о планах родить еще одного ребенка. Она разместила фото детских ног на странице в Instagram.

«Я думаю родить еще одного ребенка. Может, на этот раз будет девочка. Она уже на цыпочках, тянется к чему-то», — написала певица.

Напомним, у певицы есть два сына, рожденных в браке с Кевином Федерлайном.

В конце сентября суд приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

Бритни Спирс дети певица


 

Новости партнеров
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Депутаты Госдумы обсудили идею отмены новогодних каникул в России
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бритни Спирс рассказала о своих унижениях
Большое шоу Бузовой в Москве перенесли на следующий год из-за COVID
Еноту из Мурино ищут новый дом
Два грузовика устроили ДТП на внутренней стороне КАД
«С наступающим»: в детсаду Приморского района заранее провели ...
На Тучковом мосту не смогли разъехаться две иномарки
Россияне потратили 2,3 трлн рублей на новые автомобили
СК возбудил против депутата от КПРФ Артема Самсонова дело о педофилии