Водитель маршрутки спровоцировал ДТП на Таллинском шоссе

Водитель маршрутки спровоцировал ДТП на Таллинском шоссе
Инцидент случился на Таллинском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 17 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

По словам очевидцев, инцидент случился на Таллинском шоссе у гипермаркета «Лента». Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

«Маршрутка собрала три машины у «Ленты» на Таллинском шоссе. Разогнался, не успел затормозить», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.

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