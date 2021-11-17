Водитель маршрутки спровоцировал ДТП на Таллинском шоссе

В среду, 17 ноября, в Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки.

По словам очевидцев, инцидент случился на Таллинском шоссе у гипермаркета «Лента». Есть ли пострадавшие в аварии, неизвестно.

«Маршрутка собрала три машины у «Ленты» на Таллинском шоссе. Разогнался, не успел затормозить», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с участием каршеринга и легковушки. На месте работали медики и спасатели.