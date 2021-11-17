На Тучковом мосту не смогли разъехаться две иномарки

В среду, 17 ноября, на Тучковом мосту в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Проезжую часть не смогли поделить две иномарки. По словам очевидцев, водитель автомобиля Mercedes нарушил дистанцию. В Сети появилось фото с места происшествия.

«На Тучковом мосту Мерс не держал дистанцию и подбил Шевроле. Аварийный знак выставлен», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на пешеходном переходе Театральной площади у Мариинского театра сбили мужчину. Инцидент произошел утром 17 ноября.