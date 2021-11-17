Создатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн попал в реанимацию в Москве

Создатель &#171;Кинотавра&#187; Марк Рудинштейн попал в реанимацию в Москве
Марк Рудинштейн доставлен в одну из столичных больниц. Фото: скриншот youtube

Российский кинопродюсер Марк Рудинштейн был доставлен в больницу в Москве.

Об этом в среду, 17 ноября, рассказала его гражданская супруга.

«Чувствует себя ничего, находится в больнице», — добавила она в беседе с «РИА Новости».

Ранее СМИ писали, что 75-летнего создателя фестиваля «Кинотавр» госпитализировали с сердечным приступом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на сегодняшний день конца и края пандемии коронавирусной инфекции не видно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, в России выявлено рекордное число смертей от коронаируса за сутки. За последние 24 часа болезнь подтвердилась у 36 626 человек. Скончалось, при этом, 1 247 россиян — это максимум за всю пандемию. С начала пандемии в России зафиксировали 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавируса.

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