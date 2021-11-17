Песков: конца и края пандемии COVID пока не видно

Песков: конца и края пандемии COVID пока не видно
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с пандемией. Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день конца и края пандемии коронавирусной инфекции не видно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, предполагалось, что она завершится через полгода и год после начала, но этого не произошло.

Как сообщил ТАСС, Песков также прокомментировал решение Роспотребнадзора продлить действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции до 2024 года. Он отметил, что такие меры стали техническими. При этом данные нормы всегда можно отменить при окончании пандемии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявлено рекордное число смертей от коронаируса за сутки. За последние 24 часа болезнь подтвердилась у 36 626 человек. Скончалось, при этом, 1 247 россиян — это максимум за всю пандемию. С начала пандемии в России зафиксировали 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавируса.

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