В России выявлено рекордное число смертей от коронаируса за сутки

В России выявлено рекордное число смертей от коронаируса за сутки
От коронавируса за сутки скончалось 1 247 россиян. Фото: pixabay.com

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 36 626 человек. Скончалось, при этом, 1 247 россиян — это максимум завою пандемию.

Об этом стало известно сегодня, 17 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 9 млн 182 тыс. 538 случаев коронавируса.

За все время пандемии скончались 259 084 пациента с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 36 388 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что инфекционист Владислав Жемчугов рассказал о трех сценариях развития коронавируса.

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