На Парашютной произошло ДТП с участием BMW и «КамАЗа»

На Парашютной произошло ДТП с участием BMW и «КамАЗа»
Инцидент случился на Парашютной улице. Фото: vk.com/spb_today

В среду, 17 ноября, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW и «КамАЗа».

Инцидент случился на Парашютной улице. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что к месту аварии прибыли сотрудники ДПС.

«БМВ сошёл с дистанции на Парашютной, забрав с собой Камаз», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковыми авто собрало пробку из трамваев на Лесном проспекте. Проезд оказался затруднен.

авария дтп приморский район


 

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