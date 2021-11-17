На Парашютной произошло ДТП с участием BMW и «КамАЗа»

В среду, 17 ноября, в Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля BMW и «КамАЗа».

Инцидент случился на Парашютной улице. В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что к месту аварии прибыли сотрудники ДПС.

«БМВ сошёл с дистанции на Парашютной, забрав с собой Камаз», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с легковыми авто собрало пробку из трамваев на Лесном проспекте. Проезд оказался затруднен.