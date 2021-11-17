Автомобилист переехал лапы собаке, идущей по «зебре» на Куйбышева

ДТП с собакой на Куйбышева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с собакой на Куйбышева. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Невнимательный автомобилист переехал задние лапы собаке на улице Куйбышева.

Инцидент случился в среду, 17 ноября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Невнимательный водитель на белой Мазде, отъезжая от тротуара на красный, переехал собаку, которую вели на поводке по пешеходному на зелёный», — описал ситуацию автор записи.

Дальнейшее развитие событий остается неизвестным. В комментариях пользователи выразили надежду, что собаке оказали необходимую помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как отучить собаку от привычки подбирать что-либо на улице и таким образом защитить ее от догхантеров. Кинолог советует научить питомца команде «фу». Для этого нужно незаметным образом на улице подложить животному лакомство, а потом строго сказать «фу».