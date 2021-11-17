На въезде в Шушары образовалась пробка из-за двух аварий

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: группа "Шушары"

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: группа "Шушары"

Участниками ДТП стали каршеринг и фура.

На въезде в Шушары сегодня вечером, 17 ноября, произошло сразу две аварии, которые стали причиной пробки. Об этом рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Шушары».

Автор поста отмечает, что образовалась многокилометровая пробка. Авария произошла прямо на повороте. По предварительным данным, фура столкнулась с легковушкой. Еще одно ДТП случилось на съезде на внутреннее кольцо КАД с Витебского проспекта – там дорогу не поделили каршеринг и «Газель».

Не уточняется, есть ли пострадавшие и каковы обстоятельства инцидентов. Известно лишь, что многие автомобилисты теперь не могут вовремя попасть домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти автомобилист сбил двух пенсионерок на «зебре», одна из них погибла. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося.