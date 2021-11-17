На Васильевском острове на машину упали строительные леса

В результате инцидента чудом никто не пострадал.

В Василеостровском районе сегодня утром, 17 ноября, произошло падение строительных лесов. Под рухнувшей конструкцией оказался припаркованный автомобиль. Об этом рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент случился на 14-й линии Васильевского острова у дома 93. По какой причине рухнули строительные леса – непонятно. Известно лишь, что в результате происшествия чудом никто не пострадал.

К слову, у дома был размещен знак, запрещающий парковку.

«Горестроители неправильно установили леса, такой-же проверяющий сказал и так сойдет, вот результат. Надо сразу в суд подавать, обещаниям не верить»,

— рассуждают комментаторы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на въезде в Шушары образовалась пробка из-за двух аварий.