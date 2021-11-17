В Ленобласти из-за пожара госпитализировали мужчину и эвакуировали 15 человек

В Ленобласти из-за пожара госпитализировали мужчину и эвакуировали 15 человек
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: ГУ МЧС по СПб

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Волосовском районе 17 ноября произошел серьезный пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент случился в поселке Калитино. Там в одной из квартир загорелась обстановка на площади два квадратных метра. На место прибыли восемь пожарных, которые эвакуировали 15 человек, а также помогли выбраться из огня пострадавшему мужчине. Погорельца пришлось везти в больницу – информация о его состоянии уточняется. Больше никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина пострадала при пожаре в частном доме в Ломоносове. Огонь разгорелся в двухэтажном доме размером 10х12 метров. Горела обстановка на площади 60 квадратных метров.

госпитализация ленинградская область новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Пожилые получают QR-коды иначе
Пожилые получают QR-коды иначе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал ...
Мошенницу, скрывавшуюся более 10 лет из-за похищения 640 тысяч долларов в ...
Возбуждено уголовное дело на петербурженку, откусившую мочку уха своей матери
На пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом на Думской, открыли дело
Задержали подозреваемого в стрельбе из пневматики за парковочное место в ...
Личного водителя из Петербурга задержали за сексуальное насилие над ребенком
В квартирном пожаре на Морской набережной могли пострадать люди
В Невском районе пенсионерке в качестве пенсии принесли «билеты банка ...