В Ленобласти из-за пожара госпитализировали мужчину и эвакуировали 15 человек

Обстоятельства происшествия выясняются.

В Волосовском районе 17 ноября произошел серьезный пожар, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Инцидент случился в поселке Калитино. Там в одной из квартир загорелась обстановка на площади два квадратных метра. На место прибыли восемь пожарных, которые эвакуировали 15 человек, а также помогли выбраться из огня пострадавшему мужчине. Погорельца пришлось везти в больницу – информация о его состоянии уточняется. Больше никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина пострадала при пожаре в частном доме в Ломоносове. Огонь разгорелся в двухэтажном доме размером 10х12 метров. Горела обстановка на площади 60 квадратных метров.