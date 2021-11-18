Беглов: Петербург укрепляет партнерские связи с Сербией на всех уровнях

Беглов: Петербург укрепляет партнерские связи с Сербией на всех уровнях
Петербург укрепляет партнерские связи с Сербией на всех уровнях. Фото: пресс-служба Смольного

Петербургская делегация во главе с губернатором города Александром Бегловым посетила Белград и встретилась с председателем Народной скупщины Сербии Ивицой Дачичем. После этого градоначальник отметил, что Петербург укрепляет партнерские связи с Сербией на всех уровнях.

После визита в Белград Александр Беглов отметил, что Санкт-Петербург укрепляет партнерские отношения с Сербией на всех уровнях: межпарламентском, городском и муниципальном. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Губернатор Петербурга отметил, что правительство города конструктивно работает и находит взаимопонимание со всеми депутатами в вопросах развития города и предложил наладить контакты между петербургским ЗакСобранием и парламентами сербских городов. По словам Беглова, по итогам третьего квартала 2021 года товарооборот между Петербургом и Сербией увеличился на 26 процентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера, 17 ноября, состоялся официальный визит делегации Санкт-Петербурга в Белград Республики Сербии.

Александр Беглов Белград новости СПб Россия сербия


 

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