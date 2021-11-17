Делегация Северной столицы во главе с губернатором посетит Белград

Делегация Северной столицы во главе с губернатором посетит Белград
Делегация Северной столицы во главе с Александром Бегловым посетит Белград. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Сегодня, 17 ноября, начинается официальный визит делегации Санкт-Петербурга в Белград Республики Сербии. Во главе события выступает губернатор города Александр Беглов.

Делегация Петербурга во главе с Александром Бегловым посетит Белград. У главы города запланированы встречи с главами министерств и ведомств Сербии, а также беседа с мэром Белграда Зораном Радойичичем и переговоры с представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербура.

Губернатор Северной столицы примет участие в торжественной церемонии, которая пройдет перед храмом Александра Невского. Именно там откроют бюст святого благоверного князя. В программе Беглова также запланирована встреча с Патриархом Сербским Порфирием.

От имени Правительства Санкт-Петербурга в Народном театре Белграда будет представлен концерт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургский губернатор Александр Беглов почтил память писателя Федора Достоевского в день его 200-летия, возложив цветы на его могилу.

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