ЗакС одобрил изменения в налоговом законодательстве Петербурга

Вчера, 17 ноября, состоялось второе чтение внесенных губернатором Александром Бегловым поправок в городские законы о налогах и сборах. В ходе мероприятия было рассмотрено 15 поправок к закону о налогах и сборах.

Из 15 подготовленных к заседанию поправок были поддержаны корректировки о продлении льгот по налогу на имущество для организаций культуры, искусства, образования, физкультуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания, а также те, что касаются уточнения льгот для резидентов особой экономической зоны «Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба ЗакСа.

Поправки повышают ставки на гаражи и объекты незавершенного строительства юридических лиц со снижением планки для обложения налогом административно-деловых и торговых центров, которые предназначены и используются под офисы нежилых помещений, а также торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Таким образом планка снизилась в два раза с 1 тысячи кв. метров до 500 кв. метров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что депутаты петербургского Заксобрания поддержали поправку бюджета на 2022 год, которую предложил Беглов. Доходная часть бюджета Петербурга в 2022 году составит 890,36 млрд рублей, в 2023 году — 960,2 млрд рублей, а в 2024 достигнет 1033,4 млрд рублей.