Коронавирусом за сутки заболели 2,6 тысячи петербуржцев

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 2 645 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 763 286 местных жителей. При этом 640 451 заболевший смог вылечиться от инфекции, в том числе 3 849 за последние сутки сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 4 062 человека. Третье место у Подмосковья — 1 407 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусом заразились 254 988 424 человек по всему миру.