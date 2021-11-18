В Петербурге от последствий COVID-19 умерло еще 79 человек

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 79 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 94 смерти за сутки. Следом идет Московская область — 62 летальных исхода. В Ленинградской области от умерли еще 7 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 25 350 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 260 335 человек, в том числе 1 251 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусом заразились 254 988 424 человек по всему миру.