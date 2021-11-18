В России за сутки выявили 37,3 тысячи случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 37 374 человек.

Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 219 912.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1 251 житель страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 260 335 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 36 414 человек. Общее количество выздоровлений достигло 7 919 250.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватили еще 4 062 человека. Третье место у Подмосковья — 1 407 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирусом заразились 254 988 424 человек по всему миру.