В Невском районе пенсионерке в качестве пенсии принесли «билеты банка приколов»

В Невском районе пенсионерке в качестве пенсии принесли "билеты банка приколов". Фото: pixabay

В Невском районе пенсионерке в качестве пенсии принесли "билеты банка приколов". Фото: pixabay

В Невском районе Санкт-Петербурга на улице Кржижановского пенсионерка пострадала от злоумышленников, которые под видом курьеров «Почты России» доставили женщине пенсию поддельными купюрами «банка приколов».

Как стало известно Gazeta.SPB, вчера, 17 ноября, женщина обратилась в отделение полиции Невского района, где заявила, что вместо настоящих пенсионных купюр обнаружила у себя поддельные «билеты банка приколов». В сумме получилось 95 купюр «банка приколов» достоинством 5000 рублей. Таким образом, общий ущерб составил 475 000 рублей.

По словам пенсионерки, разоблачить ненастоящие деньги ей помогли в магазине, когда женщина хотела расплатиться за покупки. Вернувшись домой она обнаружила, что все купюры являются «билетами банка приколов». Пострадавшая утверждает, что фальшивые банкноты она получила в виде пенсии от курьеров «Почты России».

По факту поддельных купюр было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе Петербурга 17 ноября из сумки-тележки пенсионерки неизвестный украл пакет, в котором находились документы и 40 000 рублей. Злоумышленник не найден.