Личного водителя из Петербурга задержали за сексуальное насилие над ребенком

В Петербурге задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над восьмилетним ребенком.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на прошлой неделе следователи Центрального района Петербурга возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера над ребенком, не достигшим 12-летнего возраста.

Следственные органы получили информацию, что неизвестный надругался над ребенком 2013 года рождения.

Подозреваемого нашли в среду, 17 ноября, у его дома на Суздальском проспекте. Опергруппа доставила в отдел 37-летнего мужчину, работающего личным водителем. Предполагаемый преступник задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собутыльник задушил женщину в квартире на Бухарестской.