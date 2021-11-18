На пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом на Думской, открыли дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело о разбое в отношении пьяного посетителя магазина на Думской улице.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел днем 16 ноября в магазине «Табак» на Думской улице, дом 1/3. Очевидцы вызвали полицию из-за пьяного мужчины, который бросался на людей.
Прибывшие на место полицейские поговорили с продавцом магазина, которая рассказала, что злоумышленник схватил с витрины нож и начал требовать от нее алкоголь. Женщина написала заявление.
Дебошира задержали сразу на месте. Им оказался 45-летний мужчина из Кировской области.
В четверг полиция возбудила уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор временного задержания. В прошлом он был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе в магазине обокрали пенсионерку.