На пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом на Думской, открыли дело

На пьяного мужчину, бросавшегося на людей с ножом на Думской, открыли дело
Пьяный мужчина устроил разбой в магазине на Думской. Фото: google.maps

В Петербурге возбуждено уголовное дело о разбое в отношении пьяного посетителя магазина на Думской улице.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, инцидент произошел днем 16 ноября в магазине «Табак» на Думской улице, дом 1/3. Очевидцы вызвали полицию из-за пьяного мужчины, который бросался на людей.

Прибывшие на место полицейские поговорили с продавцом магазина, которая рассказала, что злоумышленник схватил с витрины нож и начал требовать от нее алкоголь. Женщина написала заявление.

Дебошира задержали сразу на месте. Им оказался 45-летний мужчина из Кировской области.

В четверг полиция возбудила уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор временного задержания. В прошлом он был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе в магазине обокрали пенсионерку.

Думская улица новости СПб разбой


 

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