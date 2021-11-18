В Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал в больницу

В Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал в больницу. Фото: "Яндекс.Карты"

В Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал в больницу. Фото: "Яндекс.Карты"

Вчера, 17 ноября, в деревне Шепелево Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием трех пенсионеров в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Вечером в среду, 17 ноября, около 17 часов в деревне Шепелево Ленинградской области 69-летний гражданин совершил наезд на двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате 65-летняя пенсионерка скончалась, а 68-летняя пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в больницу города Сосновый бор.

Водитель, сбивший пенсионерок, направлялся из Ломоносова в сторону города Сосновый бор. Мужчина с приступом астмы также был госпитализирован в больницу.

В 2021 года водитель к административной ответственности не привлекался.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Санкт-Петербурга на улице Кржижановского пенсионерке вместо пенсии принесли поддельные купюры «банка приколов».