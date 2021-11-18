В пансионате Ленобласти погибла 97-летняя женщина, упав с инвалидной коляски в лифте

В Ленинградской области следственные органы возбудили уголовное дело после гибели 97-летней женщины в пансионате «Зеленый квартал».

Об этом сообщает областное следственное управление СК. Уголовное дело возбудили по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (статья 238 УК РФ). По делу задержаны директор пансионата и 51-летняя сиделка.

Несчастный случай произошел накануне в доме престарелых «Зеленый квартал» во Всеволожском районе. Сиделка поместила инвалидную коляску с женщиной в лифт, на котором не было никаких заграждений, и отправила его на другой этаж. Сама она с женщиной не поехала. Во время движения коляска опрокинулась назад, пенсионерка упала и получила смертельную открытую черепно-мозговую травму.

В ближайшее время гендиректору и сиделке предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на аресте подозреваемых.

В пансионате изъяли необходимую для расследования документацию, назначены судебные экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Всеволожская городская прокуратура начала проверку. Ход расследования поставили на особый контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пенсионер насмерть сбил пенсионерку и с приступом астмы попал в больницу.