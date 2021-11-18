СК показал кадры с места гибели блокадницы в пансионате Ленобласти

Следственный комитет опубликовал кадры из пансионата «Зеленый квартал», где погибла 97-летняя пенсионерка.

На фотографиях, опубликованных следственным управлением СК по Ленобласти, видна кабина и механизм лифта, где женщина получила смертельную травму головы.

Напомним, несчастный случай произошел накануне в доме престарелых «Зеленый квартал». Сиделка поместила инвалидную коляску с женщиной в лифт, на котором не было никаких заграждений, и отправила его на другой этаж. Сама она с женщиной не поехала. Во время движения коляска опрокинулась назад, в результате чего пенсионерка упала и получила смертельную открытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека (статья 238 УК РФ). По делу задержаны гендиректор пансионата и 51-летняя сиделка. В ближайшее время им предъявят обвинение.

Прокуратура проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пансионате Ленобласти погибла 97-летняя женщина, упав с инвалидной коляски в лифте.