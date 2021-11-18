В Петербурге старшеклассник заразил половой инфекцией 15-летнюю школьницу

Подростки уверяют, что вступали в интимные отношения п обоюдному согласию.

В Санкт-Петербурге старшеклассника подозревают в интимной связи с 15-летней школьницей. Как стало известно Gazeta.SPb, они вступали в интимные отношения по обоюдному согласию.

О начале половой жизни своей дочери мать узнала после того, как девочке потребовалась госпитализация. Она жаловалась на боли в животе – выяснилось, что ее заразили половой инфекцией. Подросток пояснила, что у нее есть парень, с которым она неоднократно вступала в половую связь с лета 2020 года.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец развращал несовершеннолетнюю во «Вконтакте». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.