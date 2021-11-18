Петербурженка, притворявшаяся наследницей умерших людей, отсидит 4 года

Женщина признала свою вину и раскаялась.

В Санкт-Петербурге отправили в колонию мошенницу, которая притворялась наследницей умерших людей. Ей предстоит отсидеть четыре года в тюрьме, а также возместить ущерб в размере 608 тысяч рублей. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Известно, что женщина участвовала в хищении квартиры в период с 2013 по 2014 года. Она притворилась наследницей и своими действиями нанесла ущерб Петербургу на сумму более 3,8 миллионов рублей.

Позже мошенница нашла человека, который был готов также выдать себя за наследника. Ему помогали с оформлением всех поддельных документов. Их действия нанесли ущерб на сумму более 4,3 миллионов рублей.

Задержанная признала свою вину и раскаялась.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенницу, скрывавшуюся более 10 лет из-за похищения 640 тысяч долларов в Петербурге, задержали.