СМИ пишут о предполагаемой причине смерти Игоря Савочкина

Ходят слухи, что актер умер из-за проблем с печенью.

Сегодня, 18 ноября, стало известно о смерти актера Игоря Савочкина. По предварительным данным, он умер из-за проблем с печенью. Информацией делится Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. Пока что данные официально не подтверждались.

Анонимы уверяют, что у 58-летнего Савочкина произошла печёночная декомпрессия. Также у артиста было диагностировано онкологическое заболевание.

Напоминаем, что о госпитализации актера стало известно 10 ноября. Савочкин жаловался на боли в спине. СМИ писали, что актер до попадания в больницу чувствовал себя нормально и старался следить за своим здоровьем.

Савочкин успел снять во многих известных фильмах: «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет.