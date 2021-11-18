СМИ пишут о предполагаемой причине смерти Игоря Савочкина

СМИ пишут о предполагаемой причине смерти Игоря Савочкина
Умер актер Игорь Савочкин. Фото: кадр из фильма "Пес рыжий"

Ходят слухи, что актер умер из-за проблем с печенью.

Сегодня, 18 ноября, стало известно о смерти актера Игоря Савочкина. По предварительным данным, он умер из-за проблем с печенью. Информацией делится Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник. Пока что данные официально не подтверждались.

Анонимы уверяют, что у 58-летнего Савочкина произошла печёночная декомпрессия. Также у артиста было диагностировано онкологическое заболевание.

Напоминаем, что о госпитализации актера стало известно 10 ноября. Савочкин жаловался на боли в спине. СМИ писали, что актер до попадания в больницу чувствовал себя нормально и старался следить за своим здоровьем.

Савочкин успел снять во многих известных фильмах: «Ночной дозор», «Бык», «Левиафан» и «Любовь под прикрытием».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актер из «Ночного дозора» Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет.

актер игорь савочкин онкология смерть


 

Новости партнеров
Житель Кудрово убил жену в машине, попрощался со знакомой и получил ранение в висок
Житель Кудрово убил жену в машине, попрощался со знакомой и получил ранение в висок
На Александровской Фермы драка под аркой дома закончилась стрельбой
На Александровской Фермы драка под аркой дома закончилась стрельбой
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказала, как избежать тромбоза после ковида
Медведь зашел в супермаркет и перепугал покупателей
Инфекционист рассказал, как влияет «Спутник V» на организм
В бундестаге назвали возможные сроки запуска «Северного потока –2»
На Диспетчерской улице машина влетела в ограждение
В Турции спасли кошку, которая жила с консервной банкой на голове
Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве
После задержания школьницы на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело