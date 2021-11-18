В Калуге девушка оголила ягодицы у храма: снимком заинтересовалась полиция

В Калуге девушка оголила ягодицы у храма: снимком заинтересовалась полиция
Полиция проводит проверку. Фото: pixabay

Проводится проверка, в ходе которой примут процессуальное решение.

В Калуге сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обнаружения фотографии полуобнаженной девушки на фоне храма. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что снимок опубликовали в одной из социальных сетей, она находится в свободном доступе. На фото девушка, стоящая лицом к храму, задирает юбку и демонстрирует свои ягодицы.

Напоминаем, что это не первый подобный инцидент. В Москве блогер и его подруга получили по 10 месяцев колонии за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного. В Петербурге из-за голых ягодищ на фоне Исаакиевского собора возбудили уголовное дело, но меру пресечения избирать не стали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заявление на оголившуюся девушку у Исаакиевского написал «гееборец».

калуга полиция храм


 

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