В Калуге девушка оголила ягодицы у храма: снимком заинтересовалась полиция

Проводится проверка, в ходе которой примут процессуальное решение.

В Калуге сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обнаружения фотографии полуобнаженной девушки на фоне храма. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что снимок опубликовали в одной из социальных сетей, она находится в свободном доступе. На фото девушка, стоящая лицом к храму, задирает юбку и демонстрирует свои ягодицы.

Напоминаем, что это не первый подобный инцидент. В Москве блогер и его подруга получили по 10 месяцев колонии за имитацию орального секса на фоне храма Василия Блаженного. В Петербурге из-за голых ягодищ на фоне Исаакиевского собора возбудили уголовное дело, но меру пресечения избирать не стали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заявление на оголившуюся девушку у Исаакиевского написал «гееборец».