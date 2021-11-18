Медведице Маше, живущей под Петербургом, улучшили жилищные условия

Медведице Маше, живущей под Петербургом, улучшили жилищные условия
Условия содержания медведицы стали лучше. Фото: скриншот видео Росприроднадзора по СЗФО

Животному предоставили сухую берлогу и доступ к воде.

Жизнь медведицы Маши, которая обитает в СНТ Белоостров Всеволожского района, стала значительно лучше. В ее берлоге починили крышу, поэтому там сухо и безопасно. Также животному предоставили доступ к воде. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в управлении Роспироднадзора по СЗФО.

В ведомстве отметили, что Маше в том числе сделали прививку против бешенства. Напоминаем, что нарушения при содержании медведицы выявили в ходе проверки весной 2021 года. Владелец пообещал исправиться.

В момент осмотра у медведицы не было воды, отсутствовали прививки, идентификационная метка и паспорт, а в ее вольер попадал дождь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выявили незаконную продажу контрафактных лекарств для животных.

Всеволожский район медведица новости СПб роспироднадзор


 

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