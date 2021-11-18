«Побили и довели до истерики»: в Петербурге школьницу скрутили за переход дороги в неположенном месте

Мать 14-летней школьницы рассказала о полицейских, которые жестоко обошлись с ее дочерью.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала о жестком задержании ее 14-летней дочери, которая якобы перешла дорогу в неположенном месте. Историей женщина поделилась на своей странице во «Вконтакте», выложив также видеозапись с места событий.

Инцидент случился еще 17 ноября в Красногвардейском районе. По предварительным данным, девочку задерживали пять полицейских. Они скрутили ее и пытались затолкать в служебный автомобиль. Подросток громко кричала, плакала и звала на помощь.

Прохожие не остались в стороне – они сняли происходящее на видео, а также призывали полицейских вести себя сдержанней.

«Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками (это не преувеличение)»,

— пишет женщина на своей странице.

На ролике, выложенном в Интернет, слышны крики, а также присутствуют люди в полицейской форме, которые действительно пытаются усадить девочку в машину. Никаких комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который ради сладостей ударил продавца.