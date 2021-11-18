В Минздраве прояснили, подходит ли «Спутник Лайт» для первичной вакцинации

В ведомстве заверили, что вакцина так же хороша, как и двухкомпонентные, но не настолько эффективна.

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что «Спутник Лайт» подходит и для первичной вакцинации, и для ревакцинации. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Гриднев сегодня, 18 ноября, пишет ТАСС.

Он отметил, что препарат является достаточно эффективным, чтобы применять его для первичной вакцинации. Но людям старше 60 лет все-таки лучше выбрать «Спутник V», так как второй компонент помогает сформировать более надежную защиту.

Напоминаем, что сегодня также вышли новые рекомендации для лечения и профилактики коронавируса. В них говорится, что «Спутник Лайт» стоит использовать переболевших и тем, кто уже делал прививку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге назвали процент вакцинированных на коронавирусных койках. Эксперты отмечают, что число привитых в больницах растет и в этом нет ничего удивительного.