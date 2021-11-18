На Луначарского и Черкасова произошло ДТП с участием маршрутки

На Луначарского и Черкасова произошло ДТП с участием маршрутки
Инцидент случился на проспекте Луначарского и пересечение улицы Черкасова. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествия с участием маршрутки и двумя легковыми автомобилями.

Инцидент случился на проспекте Луначарского и пересечение улицы Черкасова в четверг, 18 ноября.

«На проспект Луначарского и пересечение ул. Черкасова произошло ДТП. Между Маздой 6, маршруткой и Шкодой. Маршрутка пошла на разворот со второй полосы не уступив. Водитель маршрутки не согласен с своей виновности. Может кто проезжал и зафиксировал. Регистраторов ни у кого из участников нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети Вконтакте.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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