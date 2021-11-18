ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Обуховской Обороны

ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Обуховской Обороны
Инцидент случился на на проспекте Обуховской Обороны Фото: vk.com/spb_today

В четверг, 18 ноября, на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент случился на трамвайных путях.

«Ребята остановили движение трамваев на пр. Обуховской Обороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В результате аварии движение общественного транспорта оказалось заблокировано.

«По Обуховской кроме трамваев ничего не ходит. Так что, людям сочувствую», — пишут пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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