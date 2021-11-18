В Курортном районе загорелась мансарда частного дома

В Курортном районе загорелась мансарда частного дома
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В четверг, 18 ноября, в Курортном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 19:58 мск. На улице Солнечная, 26 в одноэтажном с мансардой, дощатом, крытом шифером, размером 7х10 метров частном доме происходило горение мансарды на площади 50 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 21:16 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц техники и 19 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском районе утром горели 5 строительных вагончиков. Предварительно, сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания уточняется.

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