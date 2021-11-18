На Диспетчерской улице машина влетела в ограждение

Вечером 18 ноября автомобиль обнаружили в канаве за железнодорожными путями на Диспетчерской улице. До этого водитель преодолел полосу препятствий.

«На Диспетчерской улице, автомобиль на огромной скорости снёс ограждения, перелетел через ж.д. пути и приземлился в канаву. Вроде все живы. В машине никого нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что передняя часть разбита, а на земле валяются куски бампера.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе водитель сбил пятиклассницу на регулируемом пешеходном переходе, когда девочка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.