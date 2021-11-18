Медведь зашел в супермаркет и перепугал покупателей

Медведь зашел в супермаркет и перепугал покупателей
Медведь защел в магазин. Фото: Pixabay

Медведь из Соединенных Штатов зашел в супермаркет и напугал посетителей.

Рашель Дюкусин — сотрудница супермаркета в Калифорнии — услышала на заднем дворе какой-то шум и решила проверить, все ли в порядке, сообщает Fox News.тОна увидела, как большой медведь роется в отходах в поисках еды.

Хищник заметил приблизившуюся женщину и пошел в ее сторону. Женщина испугалась, что животное может ее убить и побежала обратно в магазин. Однако это не остановило голодного медведя.

Он направился в супермаркет следом, остановившись у входа и напугав посетителей. Прибывши на место происшествия прогнали дикое животное.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Орловской области начала проверку в связи с нападением медведя на сотрудницу цирка. Во время выступления животное напало на женщину, которая по словам очевидцев была еще и беременная.

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Медведь зашел в супермаркет и перепугал покупателей
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