Располневшая белка застряла в кормушке для птиц

Располневшая белка забралась в кормушку для птиц, однако выбраться оттуда самостоятельно у нее не вышло.

Как сообщает The Dodo, на помощь белке прибыли спасатели. Оказалось, что животное забралось в кормушку для птиц, которую повесили хозяева. Белка хотела стащить оттуда орехи, однако оказалась в ловушке.

Спасателям пришлось применить инструменты, чтобы перерезать металлические прутья и освободить «заложницу».

Зверек не пострадал. Белка оказалась на свободе.

«К счастью, нам удалось освободить белку. Пострадала только ее гордость», — рассказали спасатели.