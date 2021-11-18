Располневшая белка застряла в кормушке для птиц

Располневшая белка застряла в кормушке для птиц
На помощь белке прибыли спасатели. Фото: Pixabay

Располневшая белка забралась в кормушку для птиц, однако выбраться оттуда самостоятельно у нее не вышло.

Как сообщает The Dodo, на помощь белке прибыли спасатели. Оказалось, что животное забралось в кормушку для птиц, которую повесили хозяева. Белка хотела стащить оттуда орехи, однако оказалась в ловушке.

Спасателям пришлось применить инструменты, чтобы перерезать металлические прутья и освободить «заложницу».

Зверек не пострадал. Белка оказалась на свободе.

«К счастью, нам удалось освободить белку. Пострадала только ее гордость», — рассказали спасатели.

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Располневшая белка застряла в кормушке для птиц
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