В квартире на улице Красного флота после пожара с утра обнаружен погибший

В квартире на улице Красного флота после пожара с утра обнаружен погибший
В квартире на улице Красного флота после пожара с утра был обнаружен погибший. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петродворцовом районе хозяйка квартиры самостоятельно справилась с пожаром в квартире, но в результате на месте инцидента обнаружили мертвого мужчину.

В Петродворцовом районе Петербурга с утра около 07:46 произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Красного флота, д.20/41.

Спасатели получили сообщение о возгорании, но позже выяснилось, что хозяйка справилась с огнем сама. Оказалось в квартире горела кровать в комнате площадью 16 кв.метров.

На месте происшествия обнаружили погибшего мужчину. Что стало причиной смерти, пока не установлено. Все обстоятельства выясняются.

К ликвидации пожара от МЧС было отправлено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве при пожаре пострадала певица Марина Хлебникова. В результате артистка попала в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ленобласть новости СПб погибший пожар происшествие


 

Новости партнеров
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Расчлененка на Новосмоленской набережной: отношения отца и сына испортил квартирный вопрос
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ищут усатого насильника 10-летней девочки
В Петербурге 16-летней девочке пересадили печень: такого врачи еще не делали
Нутрициолог рассказал, как выбрать витамин D3
Ресторатор, критиковавший QR-коды, продал бизнес в Петербурге
На ЗСД легковушку потушили до приезда пожарных
Власти Ленобласти выплатят пострадавшему бизнесу по 39 тыс. рублей за ...
Петербуржцу, до смерти избившему отца в 2000 году, предъявили обвинение
В Петербурге не планируют выдавать QR-коды по тесту на антитела