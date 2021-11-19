В квартире на улице Красного флота после пожара с утра обнаружен погибший

В квартире на улице Красного флота после пожара с утра был обнаружен погибший. Фото: "Яндекс.Карты"

В квартире на улице Красного флота после пожара с утра был обнаружен погибший. Фото: "Яндекс.Карты"

В Петродворцовом районе хозяйка квартиры самостоятельно справилась с пожаром в квартире, но в результате на месте инцидента обнаружили мертвого мужчину.

В Петродворцовом районе Петербурга с утра около 07:46 произошел пожар в двухкомнатной квартире на улице Красного флота, д.20/41.

Спасатели получили сообщение о возгорании, но позже выяснилось, что хозяйка справилась с огнем сама. Оказалось в квартире горела кровать в комнате площадью 16 кв.метров.

На месте происшествия обнаружили погибшего мужчину. Что стало причиной смерти, пока не установлено. Все обстоятельства выясняются.

К ликвидации пожара от МЧС было отправлено 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Москве при пожаре пострадала певица Марина Хлебникова. В результате артистка попала в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами.