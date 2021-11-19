Ковидом за сутки заболели 2,7 тысячи петербуржцев

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 2 174 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувшего дня.

Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением ковида. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 766 000 местных жителей. При этом 694 876 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 4 425 за последние сутки сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватил еще 3 371 человек. Третье место у Подмосковья — 1 777 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во всем мире коронавирусом заразились 255 998 932 человека.