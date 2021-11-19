В Петербурге от коронавируса за сутки умерло 77 человек

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 77 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 95 смертей за сутки. Следом идет Московская область — 58 летальных исхода. В Ленинградской области от умерли еще четыре пациента с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 25 427 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 261 589 человек, в том числе 1 254 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во всем мире коронавирусом заразились 255 998 932 человека.