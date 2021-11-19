В Ленобласти коронавирусом заразились еще 428 человек

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 428 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 85 978 случаев ковида. При этом выздоровели 66 767 пациентов, в том числе 422 за последние сутки. Кроме того, стало известно о четырех летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее число жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2 705.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва, где коронавирус подхватил еще 3 371 человек. Третье место у Подмосковья — 1 777 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во всем мире коронавирусом заразились 255 998 932 человека.