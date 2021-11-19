В Петербурге знакомство с иностранцем обошлось пенсионерке в 1 млн рублей

В Петербурге знакомство с иностранцем обошлось пенсионерке в 1 млн рублей
В Петербурге знакомство с иностранцем обошлось пенсионерке в 1 млн рублей. Фото: pixabay.com

В Невском районе Петербурга пенсионерка потеряла более 1 млн рублей в результате знакомства в интернете с сомнительным иностранцем.

Вчера, 18 ноября, в 45 отделение полиции обратилась гражданка 1957 года рождения. Женщина заявила, что в результате знакомства с неким «Фрэнком Вильямсом» на сайте «Joolly.me» потеряла 1 915 280 рублей. Как стало известно Gazeta.SPB, пенсионерка уже дважды переводила деньги на счет, который указал неизвестный.

Все началось 10 октября. Тогда женщина завязала новое знакомство в сети с человеком, который представился как «Фрэнк Вильямс». После общения неизвестный попросил у женщины средства, на которые он как-будто бы хотел переехать к пенсионерке. Так, первую сумму в размере 218 280 рублей женщина перевела 29 октября, а еще 1 697 000 рублей — 10 ноября.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионерка продала свою квартиру, а после сложила полученные 6,8 миллиона рублей в полиэтиленовый пакет и повесила его на спинку скамейки у своей парадной, откуда мошенники благополучно унесли все средства.

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