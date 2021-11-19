На мигранта открыли дело за сексуальное насилие над девочкой в Петербурге

На мигранта открыли дело за сексуальное насилие над девочкой в Петербурге
Инцидент произошел вечером 10 ноября в Пискаревском парке. Фото: google.maps

В Петербурге возбудили уголовное дело против 20-летнего мигранта, подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне следователи Калининского района возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого гражданина Узбекистана поместили в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел вечером 10 ноября в Пискаревском парке. Неизвестный надругался над 14-летней девочкой. Мать потерпевшей обратилась в полицию.

Подозреваемого нашли и задержали спустя сутки на улице Карпинского. Им оказался 20-летний гражданин Узбекистана, проживающий на Гражданском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный в очках надругался над 10-летней девочкой.

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