В Тихвине водитель насмерть сбил 85-летнего пенсионера

В Тихвине водитель насмерть сбил 85-летнего пенсионера
В Тихвине водитель на смерть сбил 85-летнего пенсионера. Фото: "Яндекс.Карты"

В Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием пенсионера и водителя Вольво.

В городе Тихвин Ленинградской области 18 ноября утром под колеса Вольво попал 85-летний мужчина, который шел в попутном направлении по обочине дороги. Все произошло на улице Знаменская, 39.

Гражданин 50 лет сбил пешехода в городе Тихвине Ленинградской области. Как стало известно Gazeta.SPB, в результате наезда автомобиля от полученных травм мужчина скончался на месте.

По произошедшему инциденту сейчас проводится проверка. Делом занимаются СО ОМВД России по Тихвинскому району.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петроградском районе Петербурга в собственном доме был обнаружен пенсионер с пулей в голове. Мужчину обнаружила соседка, которая позвонила в экстренные службы. На месте была обнаружена предсмертная записка, а также изъята одежда и сигнальный пистолет.

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