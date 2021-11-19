Водитель «Субару» не выжил при столкновении с забором в Ленобласти

Водитель &#171;Субару&#187; не выжил при столкновении с забором в Ленобласти
Водитель погиб. Фото: Pixabay

В Приозерском районе Ленинградской области полиция устанавливает все обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, автомобильная авария произошла накануне в 16:45 на 3-м километре дороги «Подъезд к дер. Пчелино». Иномарка «Субару Форестер» по неизвестной причине вылетела с проезжей части, где врезалась в забор и частный дом.

За рулем находился 42-летний водитель из республики Карелия. Он получил смертельные повреждения и скончался на месте ДТП. Больше никто не пострадал.

Полиция проводит проверку, все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Диспетчерской улице машина влетела в ограждение. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что передняя часть разбита, а на земле валяются куски бампера.

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